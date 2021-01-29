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В Украине заговорили о смене премьера: названы возможные варианты и сценарии

В Украине заговорили о смене премьера: названы возможные варианты и сценарии
07:46 Сегодня Телеграф

В Украине поползли слухи о возможной отставке  премьер-министра Дениса Шмыгаля, который ранее сам признавался, что готов уйти с должности в любой момент.

О возможных кандидатах и сценариях в случае их избрания написал на своей странице в Facebook политолог Анатолий Октисюк.

Так, по его мнению, возможной заменой Шмыгаля на этом посту могут стать:

  • Кира Рудык ("Голос")
  • Дмитрий Дубилет ("Слуга народа")
  • Юлия Тимошенко ("Батькивщина")
  • Владимир Гройсман ("Украинская стратегия");
  • Дмитрий Разумков ("Слуга народа").

Также политолог оценил последствия каждого из назначений. В частности, в случае избрания Киры Рудык, по его словам у президента Владимира Зеленского появится шанс сформировать технократичное правительство.

"Среди позитивов такого сценария - это поддержка со стороны реформаторов и "соросят", а также новая коалиция с фракцией "Голос", которая может гипотетически заменить группу Коломойского, что шантажирует власть", - отметил он.

Шмыгаль о возможной отставке: Я не классический политик

Что касается назначения Дмитрия Дубилета, то это скорее эксперимент, но "Зеленский любит быстрые решения и нестандартные шаги".

Юлия Тимошенко, как считает Октисюк, "всегда в игре, и как джокер может в любой момент внести интригу". Кроме того, Тимошенко способна запустить новый баланс сил с олигархами.

Владимир Гройсман может вернуться в правительство, но без своей политсилы это вряд ли возможно. Тем более, что на фоне роста рейтингов, как партийных, так и президентских, Гройсман вполне может "взять более крупную рыбу".

По мнению Октисюка, именно Дмитрий Разумков  "должен стать наиболее оптимальным кандидатом".

"В конце концов, вариант тоже интересный и рабочий, который сможет цементировать монокоалицию", - уточнил политолог.

Анатолий Октисюк про возможных кандидатов на место Шмыгаля

Анатолий Октисюк про возможных кандидатов на место Шмыгаля

Анатолий Октисюк про возможных кандидатов на место Шмыгаля

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, Дмитрий Дубилет, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Кира Рудик.
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