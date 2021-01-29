В Украине заговорили о смене премьера: названы возможные варианты и сценарии

В Украине поползли слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, который ранее сам признавался, что готов уйти с должности в любой момент.

О возможных кандидатах и сценариях в случае их избрания написал на своей странице в Facebook политолог Анатолий Октисюк.

Так, по его мнению, возможной заменой Шмыгаля на этом посту могут стать:

Кира Рудык ("Голос")

Дмитрий Дубилет ("Слуга народа")

Юлия Тимошенко ("Батькивщина")

Владимир Гройсман ("Украинская стратегия");

Дмитрий Разумков ("Слуга народа").

Также политолог оценил последствия каждого из назначений. В частности, в случае избрания Киры Рудык, по его словам у президента Владимира Зеленского появится шанс сформировать технократичное правительство.

"Среди позитивов такого сценария - это поддержка со стороны реформаторов и "соросят", а также новая коалиция с фракцией "Голос", которая может гипотетически заменить группу Коломойского, что шантажирует власть", - отметил он.

Что касается назначения Дмитрия Дубилета, то это скорее эксперимент, но "Зеленский любит быстрые решения и нестандартные шаги".

Юлия Тимошенко, как считает Октисюк, "всегда в игре, и как джокер может в любой момент внести интригу". Кроме того, Тимошенко способна запустить новый баланс сил с олигархами.

Владимир Гройсман может вернуться в правительство, но без своей политсилы это вряд ли возможно. Тем более, что на фоне роста рейтингов, как партийных, так и президентских, Гройсман вполне может "взять более крупную рыбу".

По мнению Октисюка, именно Дмитрий Разумков "должен стать наиболее оптимальным кандидатом".

"В конце концов, вариант тоже интересный и рабочий, который сможет цементировать монокоалицию", - уточнил политолог.