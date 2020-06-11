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Шмыгаль о возможной отставке: Я не классический политик

Шмыгаль о возможной отставке: Я не классический политик
15:44 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter
Нынешний глава украинского правительства не ждет отставки и называет себя "неклассическим" политиком.

Премьер-министр Денис Шмыгаль работает без оглядки на возможность отставки, готов отчитываться чуть ли не каждые 100 дней и обещает не заниматься популизмом.

Об этом премьер заявил на пресс-конференции по случаю 100 дней работы его правительства, ответив на вопрос, не ожидает ли он быстрой отставки, как случилось с Алексеем Гончаруком.

"Интересный вопрос. Я не жду (отставки) и работаю с полной самоотдачей, и правительство так же работает, чтобы сделать все от нас возможное, чтобы улучшить ситуацию в Украине с точки зрения и кризисных явлений, и тех вещей, которые приведут к повышению благосостояния украинцев", - заявил он.

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"Это мое искреннее желание, я отдаюсь этому в полной мере и считаю, что определенные этапы достижения результатов, которые нами задекларированы, в том числе, и программа – назовем ее "Программа деятельности Кабмина 2.0", здесь больше страниц, чем в предыдущий... Эта программа должна стать таким стержнем", - добавил Шмыгаль. 

"Работая над достижением результата, по некоторым вещам я сегодня перед вами, перед украинцами отчитываюсь, что мы сделали за 100 дней. Мы сегодня проговорим, что мы планируем делать. И я готов, наверное, каждые 100 дней, по определенным этапам выходить и рассказывать, что мы сделали и планируем делать дальше. Здесь нет никаких ограничений. Результативность – ее тоже видно. В те 100 дней, которые есть, мы готовы отчитаться, что было достигнуто, а что не получилось. Я так же объективно смотрю на вещи, которые не удается сделать либо вовремя, либо в полной мере, потому что есть объективные или субъективные обстоятельства", - рассказал премьер.

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".. Удалось сделать, я покажу, что удалось. Не удалось – я объясню, почему, и скажу, какие усилия мы приложим для того, чтобы это сделать", - подытожил он.

Шмыгаль также добавил, что на "провокационный вопрос" у него прямого ответа нет, "на какие маячки ориентироваться", но посоветовал не ориентироваться на Telegram-каналы.

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Кабмин, Денис Шмыгаль.
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