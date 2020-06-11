Президент заявляет, что Шмыгаль "неплохой" премьер

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский доволен работой премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава государства Владимир Зеленский заверил, что пока доволен работой премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, доволен ли он сейчас Шмыгалем, глава государства сказал: "Да, он неплохой".

Зеленский отметил, что когда искали кандидатуру на должность главы правительства, речь шла о том, избирать ли его из числа действующих министров, руководителей облгосадминистраций, или из бизнеса.

"Он (Шмыгаль - ред.) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели – вот реальная кандидатура", - отметил Президент.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий Украины.