Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским

После скандала с Конституционным Судом, конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым не возникло, каждый занял государственную позицию.

Об этом во время интервью "Украинской правде" сообщил Дмитрий Разумков.

По его словам, он не понимает, о каком конфликте идет речь.

В ответ на вопрос "когда последний раз общался с Зеленским", глава ВР ответил, что общался с ним на фракции, на прошлой неделе.

Касательно личного взгляда на отношения с Зеленским Разумков подчеркнул: "Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные".

Стоит напомнить, что ранее в ноябре 2020 было заметно расхождение между президентом Владимиром Зеленским и главой парламента Дмитрием Разумковым. Живым тому примером являлась параллельная подача законопроектов с целью разрешения конституционного кризиса.