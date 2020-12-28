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Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским

Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским
07:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После скандала с Конституционным Судом, конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым не возникло, каждый занял государственную позицию. 

Об этом во время интервью "Украинской правде" сообщил Дмитрий Разумков. 

По его словам, он не понимает, о каком конфликте идет речь.

В ответ на вопрос "когда последний раз общался с Зеленским", глава ВР ответил, что общался с ним на фракции, на прошлой неделе.

Разумков отделился от Зеленского и стал самостоятельным политиком, считает Сергей Рахманин

Касательно личного взгляда на отношения с Зеленским Разумков подчеркнул: "Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные".

Стоит напомнить, что ранее в ноябре 2020 было заметно расхождение между президентом Владимиром Зеленским и главой парламента Дмитрием Разумковым. Живым тому примером являлась параллельная подача законопроектов с целью разрешения конституционного кризиса. 

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Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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