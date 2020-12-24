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Разумков больше не воспринимается как человек Зеленского: нардеп оценил амбиции спикера Рады

Разумков больше не воспринимается как человек Зеленского: нардеп оценил амбиции спикера Рады
05:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков перестал ассоциироваться как член команды президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде".

"Будем откровенным, его рейтинг в начале, когда он был спикером, держался за счет того, что он ассоциировался с Зеленским, и с политической силой, которая прошла к власти под флагом Зеленского. Ну, условно говоря, он воспринимался как таковой заместитель Зеленского", - вспомнил политик.

Сейчас же, отмечает глава "Голоса", "он воспринимается уже как самостоятельный политик, который иногда позволяет себе говорить и делать другие вещи, исходя из собственной позиции, из собственных соображений, и в том числе не просто себя, как отдельного политика, а как председателя Верховной Рады".

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По мнению Рахманина, для того, чтобы держать авторитет, председателю ВР нельзя исходить из интересов только одной политической силы, даже если эта политическая сила его выдвинула и даже если она имеет большинство, а Разумков как раз этого правила придерживается.

На вопрос, со всеми ли фракциями сотрудничает спикер Рады, Рахманин ответил, что да.

"Со всеми фракциями, со всеми председателями фракций. У него деликатная, корректная, вежливая, уважительная дистанция не просто с каждой политической силой, а с каждым депутатом. И это придает ему веса внутри парламента", - отмечает нардеп.

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Владимир Зеленский, Сергей Рахманин, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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