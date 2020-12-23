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"Украина удивительная страна": Рахманин оценил шансы Зеленского на второй президентский срок

"Украина удивительная страна": Рахманин оценил шансы Зеленского на второй президентский срок
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В нынешних условиях в Владимира Зеленского нет шансов получить поддержку украинцев на президентских выборах. Об этом заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде".

"Если мы исходим из реалий, я думаю, что вряд ли. Я не вижу сейчас, что должно произойти, чтобы он (Зеленский - ред.) переизбрался", - считает он.

При этом Рахманин заявил, что Украина с точки зрения избирательного процесса "очень удивительная страна, здесь может быть практически угодно".

Сейчас для Зеленского, по мнению нардепа, "самая большая задача - с честью и достоинством пройти этот срок".

"Что может заставить избирателя, в хорошем смысле этого слова, проголосовать за него во второй раз - я не знаю", - говорит глава фракции.

У Зеленского записали в "мифы" трату денег COVID-фонда на дороги и нехватку кислорода в Украине

Однако, Рахманин не исключает, что может ошибаться: "Это вопрос больше к мольфарам, чем к политикам". 

"Но я не вижу, каким образом он может стать человеком, который вдруг убедит проголосовать за себя. Реально не вижу", - подчеркнул он.

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Все по теме:

Выборы, Владимир Зеленский, Сергей Рахманин, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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