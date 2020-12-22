У Зеленского записали в "мифы" трату денег COVID-фонда на дороги и нехватку кислорода в Украине

"Ковидный фонд" в Украине используется исключительно по прямому назначению, а 16,33 млрд. гривен выделенных ранее из этой статьи бюджета на ремонт дорог ни что иное, как фейк.

Об этом в интервью "Фактам" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это один из уже классических сегодня мифов. Акцентирую внимание на том, что ковидный фонд используется только под медицинские целевые программы", - сказал он, полностью отрицая использование средств из ковидного фонда не по прямому назначению.

Также Подоляк заверил, что в Украине с обеспечением больниц кислородными концентраторами и с количеством койко-мест для ковидных больных "все нормально".

"А истерику, что в больницах "ужас-ужас", разгоняют медиа, чтобы погрузить общество в депрессию", - уверен советник Ермака, добавив, что медицинская сфера в Украине не страдает "дефицитом средств, которые необходимо будет направить для закупки дополнительных медицинских мощностей".

Как сообщал "Телеграф", буквально в понедельник, 21 декабря, стало известно, что часть денег из фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 в Украине пойдут на финансирование Министерства юстиции Украины. Причем, эти деньги министерство возвращатьне будет.

Кроме того, в противовес заверениям Подоляка об отсутствии дефицита в обеспечении больниц вдова умершего от COVID рассказала о лечении в Мариуполе, где медики хамят и "пропадают" лекарства.