Умерла больная COVID-19 женщина, сообщившая о критической ситуации с кислородом в житомирской больнице

Сегодня, 17 ноября, стало известно о смерти житомирянки, доцента "Житомирской Политехники" Ольги Грабарь, которая недавно сообщала о недостатке кислорода для больных коронавирусом в 1-й городской больнице города Житомир. Женщина скончалась от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает сайт "Житомир Online".

Накануне Ольга Грабарь обратилась к мэру Житомира, сообщая, что в больнице №1 нет кислорода. Женщина стала свидетелем того, как в течение дня в больнице 8 раз выключали подачу кислорода.

Ольга Грабарь работала доцентом кафедры инженерии программного обеспечения в Государственном университете "Житомирская политехника".

"Жизненный путь Ольги Ивановны был насыщен событиями, достижениями и эмоциями. Любящая мама, жена, дочь, хороший друг и надежный коллега", - пишут о ней коллеги.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на 17 ноября в Украине лабораторно подтверждены 557 657 случаев COVID-19, из них за сутки - 11 968.