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«Для людей в реанимации нет кислорода»: пациентка рассказала о катастрофической ситуации в житомирской больнице

«Для людей в реанимации нет кислорода»: пациентка рассказала о катастрофической ситуации в житомирской больнице
10:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Житомирской городской больнице 1 наблюдается довольно плачевная ситуация с "кислородом" для людей с коронавирусом, находящихся в реанимации.

Об этом рассказала в Фейсбук доцент Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабар, которая сейчас лежит в этой же больнице.

В своем обращении к мэру города она отметила, что для людей в реанимации с COVID-19 уже нет кислорода.

"Сегодня реанимация работала через раз! А это единственный наш шанс на спасение!!!! Вмешайтесь!!! Я знаю вы в этом городе можете все!!!!", - подчеркнула Ольга.

По ее словам, на утро 16 ноября кислорода вообще не осталось. "Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!", - поделилась она.

Стоит напомнить, что ранее главный инфекционный врач США рассказал, нужны ли будут средства защиты после вакцинации.

Читайте также в материале "Телеграф": COVID-19 все распространяется по Украине - свежие данные 16 ноября.

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Все по теме:

Житомир, Кислород, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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