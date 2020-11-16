Скачать
Понедельник, 16.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кремль подкупает наших чиновников для возобновления поставок воды в Крым, - Андрей Сенченко
Кремль подкупает наших чиновников для возобновления поставок воды в Крым, - Андрей Сенченко
Мороз до минус 8 и снег: прогноз погоды на начало недели
Мороз до минус 8 и снег: прогноз погоды на начало недели
Вакцина от коронавируса не избавит людей от масок: инфекционист озвучил прогноз
Вакцина от коронавируса не избавит людей от масок: инфекционист озвучил прогноз
Лига наций: результаты матчей 15 ноября (видео)
Лига наций: результаты матчей 15 ноября (видео)

После выходных в Украине резко сократилось число новых случаев коронавируса

После выходных в Украине резко сократилось число новых случаев коронавируса
08:27 Сегодня Телеграф

Коронавирус не прекращает распространятся по Украине. Так, по состоянию на утро 16 ноября в стране зафиксировали 9832 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

Об этом сообщил в своем Фейсбуке глава Минздрава Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Статистика за минувшие сутки:

  • госпитализовано - 1100 человек;
  • умерло - 94;
  • выздоровело - 2753 человека;
  • проведено тестов - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28685, методом ИФА - 4801).

Стоит отметить, что в субботу, 14 ноября, в Украине выявили более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса, а 15 ноября - 10681 случай.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 545689 человек;
  • выздоровело - 244197 человек;
  • умерло - 9697;
  • проведено ПЦР-тестов - 3941651.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • город Киев - 51499 случаев;
  • Винницкая область - 13 948 случаев;
  • Волынская область - 18 936 случаев;
  • Днепропетровская область - 22 069 случаев;
  • Донецкая область - 17 201 случай;
  • Житомирская область - 22 847 случаев;
  • Закарпатская область - 19 559 случаев;
  • Запорожская область - 19 291 случай;
  • Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
  • Киевская область - 25 141 случай;
  • Кировоградская область - 3710 случаев;
  • Луганская область - 5169 случаев;
  • Львовская область - 37 466 случаев;
  • Николаевская область - 12633 случаи;
  • Одесская область - 33 415 случаев;
  • Полтавская область - 15 262 случая;
  • Ровенская область - 25 210 случаев;
  • Сумская область - 18 324 случая;
  • Тернопольская область - 23 757 случаев;
  • Харьковская область - 48 179 случаев;
  • Херсонская область - 7126 случаев;
  • Хмельницкая область - 23 136 случаев;
  • Черкасская область - 13 478 случаев;
  • Черновицкая область - 28 336 случаев;
  • Черниговская область - 11 557 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что сам Степанов также заразился коронавирусом. Накануне он заявил, что в борьбе с COVID-19 собирается пройти "путь обычного пациента".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свекор внезапно устроил ревизию в доме невестки: матерное видео стало хитом сети
02 Тягач с БМП спровоцировал серьезную аварию на трассе под Одессой (фото, видео)
03 Травма Влада Ямы и картонные "зрители": чем запомнился четвертьфинал "Танців з зірками"
04 Турция переиграла Россию в Лиге наций (видео)
05 "Миротворцы" Путина оборудовали наблюдательные посты в Карабахе: где они находятся на карте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Байден победил благодаря фальсификациям&quot;: Трамп не признает поражение на выборах
"Байден победил благодаря фальсификациям": Трамп не признает поражение на выборах
Молдова выбрала нового президента: чем известна Майя Санду и что она говорит об Украине
Молдова выбрала нового президента: чем известна Майя Санду и что она говорит об Украине
В Киеве рассказали о нарушителях карантина выходного дня
В Киеве рассказали о нарушителях карантина выходного дня
Травма Влада Ямы и картонные &quot;зрители&quot;: чем запомнился четвертьфинал &quot;Танців з зірками&quot;
Травма Влада Ямы и картонные "зрители": чем запомнился четвертьфинал "Танців з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь