После выходных в Украине резко сократилось число новых случаев коронавируса

Коронавирус не прекращает распространятся по Украине. Так, по состоянию на утро 16 ноября в стране зафиксировали 9832 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке глава Минздрава Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Статистика за минувшие сутки:

госпитализовано - 1100 человек;

умерло - 94;

выздоровело - 2753 человека;

проведено тестов - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28685, методом ИФА - 4801).

Стоит отметить, что в субботу, 14 ноября, в Украине выявили более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса, а 15 ноября - 10681 случай.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 545689 человек;

выздоровело - 244197 человек;

умерло - 9697;

проведено ПЦР-тестов - 3941651.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Количество заболеваний в регионах:

город Киев - 51499 случаев;

Винницкая область - 13 948 случаев;

Волынская область - 18 936 случаев;

Днепропетровская область - 22 069 случаев;

Донецкая область - 17 201 случай;

Житомирская область - 22 847 случаев;

Закарпатская область - 19 559 случаев;

Запорожская область - 19 291 случай;

Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;

Киевская область - 25 141 случай;

Кировоградская область - 3710 случаев;

Луганская область - 5169 случаев;

Львовская область - 37 466 случаев;

Николаевская область - 12633 случаи;

Одесская область - 33 415 случаев;

Полтавская область - 15 262 случая;

Ровенская область - 25 210 случаев;

Сумская область - 18 324 случая;

Тернопольская область - 23 757 случаев;

Харьковская область - 48 179 случаев;

Херсонская область - 7126 случаев;

Хмельницкая область - 23 136 случаев;

Черкасская область - 13 478 случаев;

Черновицкая область - 28 336 случаев;

Черниговская область - 11 557 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что сам Степанов также заразился коронавирусом. Накануне он заявил, что в борьбе с COVID-19 собирается пройти "путь обычного пациента".