Новый антирекорд: в Украине более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

По состоянию на утро 14 ноября в Украине выявили более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране 525,1 тысяч случаев коронавирусного заблевания.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 276 857 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 12 524 инфицированных, что является новым антирекордом заболевания.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 191 украинцев, всего в Украине зафиксировали 9 508 жертв COVID-19.

Смогли преодолеть болезнь за прошедшие сутки 4 962. Общее число выздоровевших от коронавируса составляет 238 811.

Напомним, что с субботы, 14 ноября, в Украине вступает в силу карантин выходного дня. Глава Минздрава отмечает, что любые попытки местных властей "отменить выходные", чтобы обойти ужесточения, не приведут к успеху.