Скачать
Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Минздраве предусмотрели "уловку" местных властей по карантину выходного дня
В Минздраве предусмотрели "уловку" местных властей по карантину выходного дня
Умер знаменитый актер Армен Джигарханян
Умер знаменитый актер Армен Джигарханян
Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе
Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе

Новый антирекорд: в Украине более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Новый антирекорд: в Украине более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

По состоянию на утро 14 ноября в Украине выявили более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране 525,1 тысяч случаев коронавирусного заблевания.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 276 857 в данный момент болеющих COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 12 524 инфицированных, что является новым антирекордом заболевания.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 191 украинцев, всего в Украине зафиксировали 9 508 жертв COVID-19.

Врач-инфекционист прояснила, как правильно убираться в пандемию COVID-19

Смогли преодолеть болезнь за прошедшие сутки 4 962. Общее число выздоровевших от коронавируса составляет 238 811.

Напомним, что с субботы, 14 ноября, в Украине вступает в силу карантин выходного дня. Глава Минздрава отмечает, что любые попытки местных властей "отменить выходные", чтобы обойти ужесточения, не приведут к успеху.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мире началась новая масштабная война: что сейчас происходит в Западной Сахаре и где это на карте
02 Жесткая пропаганда РФ в Карабахе возмутила даже россиян
03 Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
04 Главное - кафе закрыть: сеть позабавила ироничная фотожаба на карантин в Украине
05 Лукашенко прокомментировал ситуацию на Донбассе: Баба с возу - коню легче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы
Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы
&quot;Нарушаете протокол!&quot;: Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
"Нарушаете протокол!": Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
В Киевской области выпал первый снег (видео)
В Киевской области выпал первый снег (видео)
Какой праздник 14 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь