В Минздраве предусмотрели "уловку" местных властей по карантину выходного дня

В Украине вступил в силу карантин выходного дня. Глава Минздрава отмечает, что любые попытки местных властей "отменить выходные", чтобы обойти ужесточения, не приведут к успеху.

Об этом Максим Степанов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он рассказал, что Львовский и Ивано-Франковский горсовет объявили субботу и воскресенье рабочими днями для заведений общепита, ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов и фитнес-центров, рынков и субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, чтобы отменить карантинные меры.

Однако Степанов утверждает, что эта уловка в данном случае не сработает.

По словам министра, в постановлении в введении карантина выходного дня говорится не о "выходных", а о периоде времени с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он пошутил, что в попытке обойти карантин выходного дня властям в регионах уместнее было бы "переименовать субботу и воскресенье".

Глава Минздрава подчеркивает, что у городских властей нет полномочий по ослаблению ограничительных мер, введенных Кабмином.

"Все, что они могут делать - это усиливать карантинные меры, а не эту анархию, которой они занимаются", - заявил он.