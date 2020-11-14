"Братство лысых". В Тернополе нашли интересный способ обойти карантин на выходных

Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук, владеющий ресторанами "Лысый" и "Лелива" нашел способ обойти ограничения на работу заведений общественного питания во время карантина выходного дня.

Своим способом он поделился в Фейсбук.

"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать, в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запало в глаз Польша (сама религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью", - написал он.

После изучения законодательства оказалось, что регистрировать церковь не надо, а хватит просто религиозной организации.

"Поэтому сегодня 12.11.2020 десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждении устава", - написал он.

Таким образом, на выходных хостел превратится в "монастырь", "Лелива" в "трапезную", а "Лысый" в "храм".

Как сообщалось ранее, 14 ноября в Украине вступит в силу "карантин выходного дня".

Однако ряд областных центров уже заявили о том, что карантин ужесточаться не будет.