"Братство лысых". В Тернополе нашли интересный способ обойти карантин на выходных

Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук, владеющий ресторанами "Лысый" и "Лелива" нашел способ обойти ограничения на работу заведений общественного питания во время карантина выходного дня.
Своим способом он поделился в Фейсбук.
"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать, в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запало в глаз Польша (сама религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью", - написал он.
После изучения законодательства оказалось, что регистрировать церковь не надо, а хватит просто религиозной организации.
"Поэтому сегодня 12.11.2020 десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждении устава", - написал он.
Таким образом, на выходных хостел превратится в "монастырь", "Лелива" в "трапезную", а "Лысый" в "храм".
Как сообщалось ранее, 14 ноября в Украине вступит в силу "карантин выходного дня".
Однако ряд областных центров уже заявили о том, что карантин ужесточаться не будет.