Врач-инфекционист прояснила, как правильно убираться в пандемию COVID-19

Проветривать помещения и делать влажную уборку в эпидемию коронавируса надо также как в сезон гриппа.

Отметила врач-инфекционист, профессор и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в Телеграм-канале МОЗ.

Медик подчеркнула, что на разных предметах и при разных температурных условиях коронавирус может жить на поверхностях несколько дней. Именно поэтому нужно проветривать помещения и проводить влажную уборку, как это было всегда при гриппе и респираторных заболеваниях.

"Вирус в любом случае какое-то время сохраняется. Слава Богу, он не сохраняется очень долго, как например, энтеровирусы, иначе это была бы вообще катастрофа. Он все-таки достаточно быстро в некоторых условиях погибает. Но, тем не менее, держать вокруг себя чистоту всегда полезно", - отметила Голубовская.

Ранее Ольга Голубовская, отвечая на популярные вопросы о коронавирусе, посоветовала воздержаться от визита к пожилым родственникам до весны.