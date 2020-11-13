Врач-инфекционист разъяснила, когда будет безопасно посещать пожилых родственников

В пандемию коронавируса COVID-19, который только 11 ноября поставил в Украине очередной антирекорд по числу новых заболевших, лучше не посещать своих бабушек и дедушек.
Об этом рассказала известная украинская врач-инфекционист Ольга Голубовская.
По ее словам, в течение осенне-зимнего периода распространение вируса будет особенно опасным, ввиду чего хотя бы на это время лучше воздержаться от контактов с пожилыми родственниками.
Так, это для молодых людей коронавирус может быть не опасным и проходить бессимптомно.
"А для дедушек и для бабушек это может фатально закончится", - говорит Голубовская.
Смотрите видео с ее разъяснениями на канале Коронавирус_инфо в Телеграм:
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как карантин выходного дня может помочь украинцам, - не в сдерживании коронавируса, но в подготовке к еще более худшему.