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Заразившийся коронавирусом Степанов заявил, что будет лечиться как обычный пациент: украинцы не верят в это

Заразившийся коронавирусом Степанов заявил, что будет лечиться как обычный пациент: украинцы не верят в это
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: Минздрав

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, 14 ноября сообщивший о том, что болеет коронавирусом, заявил о намерении пройти лечение, как обычный пациент. 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения", - написал глава Минздрава. 

Таким образом он собирается пройти через все процедуры лечения и на месте зафиксировать все этапы, а после "искать пути решения проблемных вопросов".  

Также Степанов пообещал делиться на своей странице информацией о своем "пути пациента". 

Впрочем, в комментариях к записи нашлись и скептики, которые не поверили тому, что Степанов отправится в обычную больницу. 

Как сообщалось ранее, 14 ноября со вторым видеообращением к украинцам обратился президент Владимир Зеленский, который тоже болеет коронавирусом. 

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Все по теме:

Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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