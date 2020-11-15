Заразившийся коронавирусом Степанов заявил, что будет лечиться как обычный пациент: украинцы не верят в это

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, 14 ноября сообщивший о том, что болеет коронавирусом, заявил о намерении пройти лечение, как обычный пациент.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения", - написал глава Минздрава.

Таким образом он собирается пройти через все процедуры лечения и на месте зафиксировать все этапы, а после "искать пути решения проблемных вопросов".

Также Степанов пообещал делиться на своей странице информацией о своем "пути пациента".

Впрочем, в комментариях к записи нашлись и скептики, которые не поверили тому, что Степанов отправится в обычную больницу.

Как сообщалось ранее, 14 ноября со вторым видеообращением к украинцам обратился президент Владимир Зеленский, который тоже болеет коронавирусом.