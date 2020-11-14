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Глава Минздрава заразился коронавирусом

Глава Минздрава заразился коронавирусом
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава Минздрава Украины Максим Степанов получил позитивный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию. 

Как сообщает "Коронавірус_інфо" в Телеграм, министр продолжит работать дистанционно и будет ежедневно проводить брифинги. 

"Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - сказал Степанов в видеообращении. 

Также он в очередной раз призвал жителей Украины придерживаться карантинных правил и не посещать места с массовым скоплением людей. 

Как сообщалось ранее, 9 ноября об инфицировании коронавирусом сообщили президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак

11 ноября о болезни сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

А уже 12 ноября о положительном тесте на COVID-19 сообщил и его первый заместитель Руслан Стефанчук

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Все по теме:

Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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