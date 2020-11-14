Глава Минздрава заразился коронавирусом

Глава Минздрава Украины Максим Степанов получил позитивный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.

Как сообщает "Коронавірус_інфо" в Телеграм, министр продолжит работать дистанционно и будет ежедневно проводить брифинги.

"Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - сказал Степанов в видеообращении.

Также он в очередной раз призвал жителей Украины придерживаться карантинных правил и не посещать места с массовым скоплением людей.

Как сообщалось ранее, 9 ноября об инфицировании коронавирусом сообщили президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак.

11 ноября о болезни сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

А уже 12 ноября о положительном тесте на COVID-19 сообщил и его первый заместитель Руслан Стефанчук.