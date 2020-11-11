У Разумкова нашли коронавирус

Все больше политиков в Украине заболевают на коронавирус. Так, коварное заболевание не обошло и председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

О своей болезни он сообщил на странице в Фейсбук.

Таким образом, судя по всему, следующую пленарную неделю председательствовать в Раде будет не он.

Стоит напомнить, что ранее Разумков, отвечая на вопрос о возможности стать первым лицом государства, ответил, что всегда готов работать как председатель Верховной Рады.

А тем временем, в Украине введут "карантин выходного дня", который будет действовать только по выходным и вероятно продлится до конца года.

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