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У Разумкова нашли коронавирус

У Разумкова нашли коронавирус
18:51 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Все больше политиков в Украине заболевают на коронавирус. Так, коварное заболевание не обошло и председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

О своей болезни он сообщил на странице в Фейсбук.

Таким образом, судя по всему, следующую пленарную неделю председательствовать в Раде будет не он.

Стоит напомнить, что ранее Разумков, отвечая на вопрос о возможности стать первым лицом государства, ответил, что всегда готов работать как председатель Верховной Рады. 

А тем временем, в Украине введут "карантин выходного дня", который будет действовать только по выходным и вероятно продлится до конца года.

Читайте также в материале "Телеграф": Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом и посвятил этому пост в Фейсбуке.

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Все по теме:

Коронавирус, Дмитрий Разумков, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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