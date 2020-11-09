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Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни

Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом и посвятил этому пост в Фейсбуке.

"Понятно, что работа Президента не позволяет быть полностью изолированным. Ты всегда в общении, потому что без этого не будешь эффективным. Президент - это прежде всего встречи, коммуникации, личная модерация. Поэтому я сразу был в зоне большого риска", - написал Зеленский отметив, что изначально знал, что болезнь точно не пройдет мимо него. 

Также он добавил, что заметил, как в соцсетях "реестровые эксперты политических оппонентов" начали радоваться его болезни.

"Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", - написал он. 

Зеленский отметил, что COVID-19 является очень коварной болезнью, отличительной чертой которой является то, что ее последствия могут проявиться со временем.   

"Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления", - написал он, добавив, что надеется на то, что для большинства украинцев "ковид" не будет поводом для злорадства.  

Президент убежден, что мир и Украина победят в этой битве.  

Напомним, в последнее время Зеленский сталкивается с волной критики в свой адрес из-за реакции на пандемию

В частности, одной из тем стал так называемый "коронавирусный фонд", средства из которого идут на строительство дорог, а не на финансирование больниц.  

Впрочем, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, который тоже сообщил об положительном тесте на COVID-19, никакого "коронавирусного фонда" не было изначально.

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Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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