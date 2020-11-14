Карантин и успех Украины на выборах в США: о чем второе обращение Зеленского из Феофании (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, который лечит коронавирус в Феофании, обнародовал второй видеоблог с карантина.

Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Facebook вечером 14 ноября.

Первое видеообращение Зеленского смотрите тут.

Президент поблагодарил недоброжелателей за слухи о многомиллионной стоимости его лечения, поскольку именно юмор и хорошее настроение является залогом быстрого выздоровления. Он утверждает, что сейчас продолжает работать дистанционно и находиться на самоизоляции.

Также рассказал, как карантин выходного дня может помочь стране в борьбе с COVID-19, и как болезнь объединяет украинских парламентариев.

Помимо прочего, Зеленский решил оговорить и другие темы, которые волнуют украинцев, в частности, высказался, какое отношение к Украине имеют выборы президента в США, - по его словам, отношения нет абсолютно никакого, в чем и состоит успех Украины.

Напомним, 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что заболел Covid-19. В тот же день о болезни заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.