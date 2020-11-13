В сети назвали астрономическую стоимость лечения Зеленского в Феофании

За сутки пребывания в Феофании государство платит за Зеленского, больного коронавирусом, почти 3 млн. гривен.

Такие данные на странице в Facebook сообщает Центр миротворец.

"Как выяснилось Зеленский госпитализирован в Феофанию для лечения легкой формы коронавируса. Стоимость его содержания, а также лечения составляет 2 700 000 гривен. Государственных средств в сутки. П.с. Ошибки нет. Около двох миллионов семисот тысяч гривен в сутки", - говорится в сообщении.

Заметим, что по официальной информации больницы "Феофания", протокол лечения коронавирусных больных предполагает затраты в сутки всего в размере 7 800 гривен. Быстрый тест на коронавирус здесь обойдется в 500 гривен, а ПЦР-тест - в 1500.

Вечером 12 ноября Зеленский записал видеообращение и сообщил, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать.

В Украине из-за ситуации с коронавирусом, в больницах стали сортировать больных с короной, принимая только тяжелых.