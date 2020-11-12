Госпитализация Зеленского и Ермака вызвала вопросы украинцев: в ОП нашли оправдание

Президент Украины Владимир Зеленский находится на самоизоляции в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, потому что там уже оборудована специальная комната для работы.

Пользователи сети недоумевают от такого расклада ситуации. В то время, как тысячам украинцев с тяжелыми симптомами нет места даже в обычных больницах. В это время глава страны с легкими симптомами находится в элитной клинике "Феофания".

"Если легкие симптомы, то почему госпитализировали в больницу? Они же ведь занимают там чьи-то места! Места тех украинцев, кто умрет сегодня, завтра, послезавтра без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и даже без вдыхания обычного кислорода!", - пишет у себя на странице Геннадий Михаев.

"Мест в больницах не хватает. Одному мужчине с 50% поражения легких в госпитализации вынуждены были отказать. Лечится дома под наблюдением семейного врача. А президенту из больницы легче совещания проводить ... я еще и не очень понял, Меркель с ним лежит шоли?", - отмечает журналист Владимир Рунец.

"Степанов: Катастрофа! Кроватей не хватает, врачей не хватает! Освобождайте балконы от хлама, будем разворачивать там мобильные госпитали! Зеленский и Ермак с легкими симптомами ложатся в больницу", - Антон Ходза.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, рассказал почему возникла такая необходимость.

Государственная резиденция "Конча-Заспа", где временно проживает президент, была ранее законсервирована, а ему нужно будет находиться не на рабочем месте минимум около 14 дней и проводить при этом много встреч в режиме онлайн. В связи с этим было принято решение обеспечить работу президента в "Феофании".

"По причине того, что там уже оборудована специальная ситуационная комната, где поставлено всё оборудование, заведена спецсвязь, и можно сразу работать, проводить онлайн-встречи, селекторные совещания. То есть мотивационно это исключительно связано с тем, чтобы выстроить рабочий график сразу, независимо от того времени, которое ему придется находиться на изоляции", - указал он.

Советник главы ОП также сообщил, что в состоянии здоровья Зеленского не произошло никаких изменений с того момента, когда был получен позитивный результат теста на коронавирус. "У президента небольшие температурные колебания, не более того. Поэтому еще раз: причина переезда в "Феофанию" связана только с тем, что там была возможность сразу работать в ситуационной комнате", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что поскольку глава Офиса президента Андрей Ермак также постоянно находится в рабочем процессе, а в его квартире организовать ситуационную комнату невозможно, то нельзя было допустить, чтобы он выпал из рабочего режима минимум на две недели.

Напомним, 9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заболел COVID-19.

В тот же день сообщили о том, что коронавирусом заразился и Андрей Ермак.