Заболевших коронавирусом Зеленского и Ермака госпитализировали

В изолированной палате и со спецсвязью находится на изоляции президент Владимир Зеленский, у которого был диагностирован коронавирус. Глава ОП Андрей Ермак – рядом, но не в другой палате.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью "Украинской правде".

По словам советника главы ОП, Владимир Зеленский лечится от коронавируса в боксе, где оборудован кабинет, из которого президент проводит селекторные совещания. У Андрея Ермака также отдельная изолированная программа и он также работает по «стандартному графику».

"Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - подчеркнул Подоляк.

Между собой Зеленский и Ермак поддерживают связь, но только в телефонном режиме. Советник главы ОП отметил, что Зеленский принципиально относится к вопросам карантина, и не видится с семьей.

Подоляк уточнил, что в Офисе президента вернулись к работе два зама главы Роман Машовец и Юлия Подолив (последняя переболела коронавирусом), также после нескольких недель отсутствия работает и помощник Зеленского Сергей Шефир.

Коронавирус поражает не только простых украинцев, но и чиновников высшего эшелона.