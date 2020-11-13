В спор о стоимости лечения Зеленского вмешался главврач "Феофании"

Заболевший коронавирусом президент Владимир Зеленский лечится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты.

Об этом заявил главный врач "Феофании" Игорь Семенив, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тысяч грн на день", – сказал он.

Доктор добавил, что сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые делают пациенту. А для президента, по его словам, нет особенного бюджета, он лечится в больнице на тех же условиях, как и другие.

Семенив напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек.

"И бюджет для каждого – одинаковый. И это далеко не 2,7 млн грн, взятых из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить", – указал он.

Семенив сообщил, что президент чувствует себя хорошо.

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", – отметил он.

Напомним, 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что подхватил коронавирус. Спустя несколько часов о том, что получил положительный тест на COVID-19 сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Заболевшие коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Андрей Ермак, находятся на лечении в клинической больнице "Феофания".

Отметим, Владимир Зеленский нарушил свое же обещание, поселившись в больнице "Феофания", не лечить чиновников в VIP-палатах.