Зеленскому припомнили его слова про запрет VIP-палат для чиновников

Свое же обещание не лечить чиновников в супер условиях президент Владимир Зеленский нарушил, изолировавшись в Феофании.

Об этом свидетельствуют посты на сайте партии "Слуга народа".

В конце марта 2020-го года в ответ на информацию о том, что в столичных больницах для чиновников создали особые условия для лечения их от коронавируса, президент разразился гневным заявлением. В частности, он пообещал, что "никаких VIP-палат не будет".

"Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране", - отметил Зеленский. Это заявление было растиражировано и в СМИ, и в соцсетях и, спустя 8 месяцев приобрело совсем иной смысл.

Со вторника, 10 ноября, Владимир Зеленский с легкими симптомами коронавируса, изолировался в отдельной палате с кабинетом в больнице "Феофания". Здесь же находится глава Офиса президента Андрей Ермак и также в VIP-палате. Условия, в которых лечатся Зеленский и Ермак явно в разы лучше, чем те, в которых медицинскую помощь получают больные коронавирусом по всей стране. То есть фактически президент нарушил свое же обещание.

Президенту стоило обратиться за помощью в обычную больницу, где с марта медики поднаторели в оказании помощи коронавирусным больным, считает владелец сети магазинов "Медтехника" Алексей Давиденко. Ведь в "Феофании" такой опыт у медиков вряд ли есть, считает бизнесмен, и отмечает, что и сам президент, и его пресс-служба заявили о легкой форме течения болезни.

"Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции. Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении. Нужно увидеть как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы", - прелагает Зеленскому Давиденко.

В "Феофании" зачастую прятались высокопоставленные чиновники от следствия, также здесь обычно лечится вся верхушка. А с сентября по указу президента здесь начат прием и больных COVID-19.

Вечером 12 ноября Владимир Зеленский записал видеообращение из своей VIP-палаты.