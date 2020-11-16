Вакцина от коронавируса не избавит людей от масок: инфекционист озвучил прогноз

Даже в том случае, если появится эффективная вакцина от коронавируса, защитные маски и социальная дистанция будут необходимы населению.

Такое мнение озвучил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи.

Он рекомендует людям не отказываться от всех мероприятий для охраны здоровья только потому, что они получили вакцину от коронавируса.

Главный инфекционный врач отмечает, что даже в случае, если вакцина будет эффективна для 90-95 процентов населения, люди не могут знать, насколько она эффективна именно для каждого из них.

В то же время сам Фаучи говорит, что как только получит вакцину, все равно не сможет спокойно отказаться от всех защитных средств.

Он также подчеркнул, что вакцина позволит расслабится и снимет тревогу из-за возможности заразится, тем не менее инфекционист не рекомендует отказываться от средств защиты.

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