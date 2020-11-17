Почти 12 тысяч новых случаев: коронавирус в Украине не сбавляет обороты

11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Об этом информирует министр здравоохранения Максим Степанов

Также за минувшие сутки

▪️ госпитализированы - 1610 человек;

▪️ летальных случаев - 159;

▪️ выздоровело - 6786 человек;

▪️ тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37770, методом ИФА - 29357).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 557657 человек;

выздоровело - 250983 человека;

летальных случаев - 9856;

проведено ПЦР-тестов - 3979421.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 52642 случаи;

Винницкая область - 14 103 случая;

Волынская область - 19 297 случаев;

Днепропетровская область - 22 877 случаев;

Донецкая область - 17 713 случаев;

Житомирская область - 23 447 случаев;

Закарпатская область - 19 826 случаев;

Запорожская область - 20 025 случаев;

Ивано-Франковская область - 28 972 случая;

Киевская область - 25 787 случаев;

Кировоградская область - 3753 случая;

Луганская область - 5215 случаев;

Львовская область - 37 970 случаев;

Николаевская область - 12 998 случаев;

Одесская область - 34 176 случаев;

Полтавская область - 15 884 случая;

Ровенская область - 25 596 случаев;

Сумская область - 18 903 случая;

Тернопольская область - 23 938 случаев;

Харьковская область - 48 586 случаев;

Херсонская область - 7357 случаев;

Хмельницкая область - 23 547 случаев;

Черкасская область - 14 233 случая;

Черновицкая область - 28692 случаи;

Черниговская область - 12 120 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что глава Минздрава Украины Максим Степанов получил позитивный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.