Почти 12 тысяч новых случаев: коронавирус в Украине не сбавляет обороты

11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.
Об этом информирует министр здравоохранения Максим Степанов
Также за минувшие сутки
▪️ госпитализированы - 1610 человек;
▪️ летальных случаев - 159;
▪️ выздоровело - 6786 человек;
▪️ тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37770, методом ИФА - 29357).
За все время пандемии в Украине:
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев - 52642 случаи;
Винницкая область - 14 103 случая;
Волынская область - 19 297 случаев;
Днепропетровская область - 22 877 случаев;
Донецкая область - 17 713 случаев;
Житомирская область - 23 447 случаев;
Закарпатская область - 19 826 случаев;
Запорожская область - 20 025 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
Киевская область - 25 787 случаев;
Кировоградская область - 3753 случая;
Луганская область - 5215 случаев;
Львовская область - 37 970 случаев;
Николаевская область - 12 998 случаев;
Одесская область - 34 176 случаев;
Полтавская область - 15 884 случая;
Ровенская область - 25 596 случаев;
Сумская область - 18 903 случая;
Тернопольская область - 23 938 случаев;
Харьковская область - 48 586 случаев;
Херсонская область - 7357 случаев;
Хмельницкая область - 23 547 случаев;
Черкасская область - 14 233 случая;
Черновицкая область - 28692 случаи;
Черниговская область - 12 120 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что глава Минздрава Украины Максим Степанов получил позитивный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.