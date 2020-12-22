Мутировавший штамм подождет: в Кабмине нашли новое применение "коронавирусному" фонду (документ)

Часть денег из фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 в Украине пойдут на финансирование Министерства юстиции Украины.

Такое решение 21 декабря приняли на экстренном заседании Кабинета министров.

В постановлении говорится, что "103 000 тысяч гривен" будут выделены из COVID-фонда на безвозвратной основе.

Минюст использует средства для частичной выплаты платежей по задолженности в деле иностранного юрисдикционного органа против Украины.

Речь идет о решении Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 года в деле по иску группы компаний, которые потеряли депозиты при выведении Кредитопромбанка с рынка решением НБУ.

По мнению стороны обвинения, Украина не смогла защитить инвестиции и провести независимое рассмотрение дела в местных судах, ввиду чего должна выплатить почти $9 млн с процентами и судебными издержками.

Как сообщал "Телеграф", коронавирус мутировал и принял более опасную форму, новый штамм нашли уже на трех континентах и в Украине.

А, по словам министра здравоохранения, в Украине серьезно не хватает денег на борьбу с COVID-19 и оплату труда врачей в больницах.

Также напомним, что ранее деньги фонда для борьбы с коронавирусом в Украине пустили на дороги, что стало причиной большого скандала.