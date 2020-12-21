Новая форма коронавируса добралась до украинских заробитчан

Новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в ряде стран Европы и за ее пределами, добрался и до Украины.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров в эфире "Украина 24".

Врач рассказал о своем пациенте по имени Николай.

"Он работник, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания", - сказал Петров.

Инфекционист отметил, что в Украины нет технических средств для массовой верификации нового штамма коронавируса, однако таковые есть у Западных стран. Там же определить мутировавший вирус могут все, у кого есть страховка в странах ЕС.

"И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - отметил врач.

Также он рассказал, что в регионах, которые граничат с Европой можно видеть изменения в клинической картине, особенно среди молодых людей.

"То есть может не быть уже аносмии (потеря чувствительности к запахам - ред.), но достаточно активно развиваться поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", - сказал Петров.

Как сообщалось ранее, Польша может стать посредником для получения вакцины Украиной.