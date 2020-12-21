Мутированный коронавирус нашли уже на трех континентах: что о нем известно

В мире продолжает распространяться пандемия коронавируса, но сам COVID-19 не перестает развиваться. Так, уже на трех континентах медики обнаружили мутированные версии этого заболевания.

Об этом сообщили ТСН.

Новый штамм коронавируса уже обнаружили как минимум в шести странах на трех континентах - в Европе, Австралии, Африке.

В то же время на утро 21 декабря в Италии в Риме уже подтвердили первый случай заболевания новым мутированным коронавирусом.

За последние сутки в Великобритании из-за стремительного распространения новым коронавирусом COVID-19 заразились рекордные 35,9 тысячи человек. С воскресенья, 20 декабря, в Британии начали переходить к жесткому карантину.

Стоит отметить, что об обнаружении мутировавшего коронавируса власти Великобритании заявили 14 декабря. 19 декабря британское правительство решило усилить карантин с 20 декабря.

Напомним, что новый штамм COVID-19 мог появиться в Великобритании еще в сентябре 2020 года. В то же время до середины ноября он распространялся довольно медленно. Об этом говорится в заявлении британской Службы общественного здравоохранения.

Мутировавший коронавирус "VUI — 202012/01" передается легче, чем его предшественники, впрочем, нет доказательств того, что он увеличивает вероятность тяжелого течения заболевания или смерти. Отмечается, что исследования в этом направлении продолжаются.

Впервые связанные с новым штаммом случаи заражения коронавирусом в Великобритании обнаружили в конце ноября, когда эксперты здравоохранения пытались понять, почему уровень заболеваемости в Кенте не уменьшается несмотря на общенациональные ограничения.

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