Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят
Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят
Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили
Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили

Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят

Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят
14:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не получал никаких гарантий относительно срока пребывания в должности, и готов уйти в отставку в любой момент, когда его об этом попросит народ, Верховная Рада или Президент. Об этом глава правительства сказал в интервью BBC Украина.

"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать.

Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться.

Поэтому не может быть гарантий на должности, это не частный бизнес... Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или Президент выразят такое мнение ", - сказал Премьер.

В Украине подсчитают убытки от наводнения за несколько недель

Он в то же время отметил, что его правительство практически завершило реформу децентрализации, переходит к финишной прямой - выборам местных советов.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины ранее не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета министров.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что президент Владимир Зеленский не давит на него, Кабинет министров действует независимо в кадровых вопросах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Кабмин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя
02 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
03 У всех есть друг, который испортит вечеринку: Райан Рейнольдс сорвал встречу "Людей Икс" (Видео)
04 Серьезные ошибки, которые многие допускают при обустройстве жилья (Фото)
05 Всего десять правил, помогающих похудеть за короткое время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о второй волне эпидемии Covid-19: Медицина должна быть готова ко всему
Зеленский о Covid-19 в Украине: Нужно готовиться ко второй волне
В Киеве протестуют профсоюзы
В Киеве протестуют профсоюзы
МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре
Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь