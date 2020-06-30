Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не получал никаких гарантий относительно срока пребывания в должности, и готов уйти в отставку в любой момент, когда его об этом попросит народ, Верховная Рада или Президент. Об этом глава правительства сказал в интервью BBC Украина.

"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать.

Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться.

Поэтому не может быть гарантий на должности, это не частный бизнес... Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или Президент выразят такое мнение ", - сказал Премьер.

Он в то же время отметил, что его правительство практически завершило реформу децентрализации, переходит к финишной прямой - выборам местных советов.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины ранее не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета министров.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что президент Владимир Зеленский не давит на него, Кабинет министров действует независимо в кадровых вопросах.