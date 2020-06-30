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Шмыгаль о работе с Зеленским: Президент никогда на меня не давил, мы советуемся

Шмыгаль о работе с Зеленским: Президент никогда на меня не давил, мы советуемся
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что президент Владимир Зеленский не давит на него, Кабинет министров действует независимо в кадровых вопросах.

Об этом сообщил Шмыгаль в интервью BBC, передает Украинская правда.

Журналист спросил, оказывал ли президент давление на руководителя правительства, чтобы Сергея Шкарлета назначили и.о. министра образования и науки. Мол, у журналистов есть впечатление, что многих министров отбирает президент с работниками своего офиса – и спускает премьеру, который является как бы "подставным руководителем".

"Президент никогда на меня не давит и не давил, ни по каким вопросам...

Это действительно ложное впечатление. Кабинет министров – одна из трех ветвей власти, которая принимает коллегиальные решения и осуществляет исполнительную власть. Нельзя говорить, что кто-то нам назначает министров. Мы советуемся с президентом, я никогда этого не скрываю, даже некоторые собеседования с потенциальными министрами в начале проводили вместе. Для меня это был элемент поддержки.

По министрам, которые назначались уже позже, – это мое решение. Но сегодня в Украине есть уникальная ситуация, когда парламент, президент и Кабмин могут работать в одном векторе. Мой стиль работы довольно демократичный, поэтому я не ставлю ограничений и не заплетаю интриг, не пытаюсь создавать какие-то сферы влияния. Ключевая задача – это профессионализм и результативность всех министров. Интриги нет, воздействий, каких-то навязываний тоже нет. Министров избирает парламент, а подает премьер.

У меня также есть свое мнение и своя позиция по жизни, есть такие личности в Украине, которых я не приму, кто бы мне их не рекомендовал. Поэтому это ошибочное представление, заблуждение и неправильная шутка (СМИ – ред.)".

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Другие подробности: Шмыгаль отметил, что Кабмин довольно быстро принимает кадровые решения в отношении "людей, которые не соответствуют должностям и требованиям времени".

Важны порядочность и профессионализм, а также отсутствие коррупции в высших эшелонах власти. По словам премьера, "эти параметры применяются ко всем членам правительственной команды", - рассказал Шмыгаль.

В отношении Шкарлета Шмыгаль сказал, что тот имеет три месяца, чтобы разобраться в работе, пока парламент будет на каникулах. Но "если министр или и.о. министра не соответствуют должности, то можно и не ждать три месяца", -  добавил он.

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Все по теме:

Кабмин, Премьер, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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