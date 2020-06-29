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Опрос: Сколько украинцев одобряют действия президента Зеленского

Опрос: Сколько украинцев одобряют действия президента Зеленского
16:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Рейтинг одобрения президента Владимира Зеленского в июне 2020 года впервые упал ниже 40%. Сейчас в Украине больше тех, кто не одобряет действия и заявления президента, чем тех, кто их поддерживает.

Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9%. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%)", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном на сайте КМИС.

Отмечается, что количество не одобряющих действия и заявления президента превысило количество одобряющих впервые за последний год.

Доля одобряющих действия Кабинета министров Украины также сократилась - 23% по сравнению с 24% в мае. Вместе с тем, сократилась также доля не одобряющих работу правительства - 59% по сравнению с 61% месяцем ранее.

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"Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 36 процентных пунктов. По сравнению с маем баланс оценок действия правительства почти не изменился", - отмечают в КМИС.

Аналогичная ситуация отмечается и в оценках действий Верховной Рады.

"21% украинцев одобряют действия Верховной Рады (22% в мае); 62% - не одобряют (65% в мае). Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41 процентных пунктов", - указывается в результатах опроса.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

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Президент, Опрос, КМИС, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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