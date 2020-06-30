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В Украине подсчитают убытки от наводнения за несколько недель

В Украине подсчитают убытки от наводнения за несколько недель
14:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ
В правительстве смогут подсчитать "огромнный" ущерб от наводнения на западе Украины через несколько недель. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина.

"Огромные убытки, к сожалению, есть и человеческие потери. Но четко посчитать сумму мы сможем в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода, когда будет видно уже все последствия разрушения инфраструктуры и домохозяйств", — сказал премьер-министр.

Он напомнил, что стихийное бедствие затронуло пять областей Западной Украины, и больше всего из них пострадала Ивано-Франковская.

"Из государственного резервного фонда мы выделили около 700 млн гривен на ликвидацию последствий.

Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину

В случае необходимости мы готовы выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщения и возместить потери людей и домохозяйств от этой стихии", — отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министр Украины соответствующим распоряжением выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий наводнения в западных областях Украины.

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Все по теме:

Украина, Наводнение, Кабмин, Убытки.

Автор:

Телеграф
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