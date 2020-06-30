В Украине подсчитают убытки от наводнения за несколько недель

"Огромные убытки, к сожалению, есть и человеческие потери. Но четко посчитать сумму мы сможем в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода, когда будет видно уже все последствия разрушения инфраструктуры и домохозяйств", — сказал премьер-министр.
Он напомнил, что стихийное бедствие затронуло пять областей Западной Украины, и больше всего из них пострадала Ивано-Франковская.
"Из государственного резервного фонда мы выделили около 700 млн гривен на ликвидацию последствий.
В случае необходимости мы готовы выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщения и возместить потери людей и домохозяйств от этой стихии", — отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, Кабинет министр Украины соответствующим распоряжением выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий наводнения в западных областях Украины.