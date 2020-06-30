Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину

Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин. Ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.

При условии, что в Украине количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет отметки в 60 больных, правительству нужно будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина.

"Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовская, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей ", - отметил Премьер.

По его словам, в настоящее время, по сравнению со временем введения карантина в марте, в стране "готова медицинская система", а украинцы успели подготовиться морально.

"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми - это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%", - сказал Шмыгаль.

В то же время он напомнил, что на данный момент уже в двух областях загруженность 52% и 60% - сигнал к тому, чтобы начинать формировать вторую линейку больниц.

"Мы ответственно относимся к ослаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости... Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - пояснил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 30 июня, выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 88 выздоровели, сейчас болеет 24 060 человек, что на 606 больше, чем днем ранее.