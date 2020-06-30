Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Шмыгаль о работе с Зеленским: Президент никогда на меня не давил, мы советуемся
Шмыгаль о работе с Зеленским: Президент никогда на меня не давил, мы советуемся
Пустовой с Барселоной сыграет в финале чемпионата Испании
Пустовой с Барселоной сыграет в финале чемпионата Испании
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июля

Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину

Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин. Ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.

При условии, что в Украине количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет отметки в 60 больных, правительству нужно будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина.

"Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовская, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей ", - отметил Премьер.

По его словам, в настоящее время, по сравнению со временем введения карантина в марте, в стране "готова медицинская система", а украинцы успели подготовиться морально.

"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми - это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%", - сказал Шмыгаль.

В то же время он напомнил, что на данный момент уже в двух областях загруженность 52% и 60% - сигнал к тому, чтобы начинать формировать вторую линейку больниц.

Covid-19: В трех областях Украины снизилось количество больных, карта эпидемии

"Мы ответственно относимся к ослаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости... Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - пояснил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 30 июня, выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 88 выздоровели, сейчас болеет 24 060 человек, что на 606 больше, чем днем ранее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Карантин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя
02 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
03 У всех есть друг, который испортит вечеринку: Райан Рейнольдс сорвал встречу "Людей Икс" (Видео)
04 Смертельное ДТП в Харьковской области: иномарку выбросило на обочину
05 Серьезные ошибки, которые многие допускают при обустройстве жилья (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Большая вода на западе Украины: подтоплено 147 домов, разрушены более 150 км дорог
Большая вода на западе Украины: подтоплено больше сотни домов
В Киеве протестуют профсоюзы
В Киеве протестуют профсоюзы
Выборы президента Польши: финальные результаты
Выборы президента Польши: финальные результаты
&quot;Я просто сломалась&quot;: Кэти Перри призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством
"Я просто сломалась": Кэти Перри призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь