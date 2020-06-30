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Вторник, 30.06.2020
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Коронавирус в Украине: число заболевших за сутки снова увеличилось

Коронавирус в Украине: число заболевших за сутки снова увеличилось
09:39 Сегодня Телеграф
В Украине на 30 июня коронавирусом заболели уже 44 334 человека. За минувшие сутки выявили 706 новых случаев заболевания, 12 человек умерли.

По состоянию на 9:00 понедельника, 30 июня, в Украине зафиксировано 706 новых больных коронавирусной инфекцией Covid-19. Всего за время эпидемии заболело 44 тысячи 334 человека. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Сообщается, что за минувшие сутки 12 человек в результате осложнений скончались, а 88 выздоровели. На сегодняшний день в Украине число активных больных составляет 23 060 человека. 

29 июня сообщалось, что в Украине заболело 646 человек, а 28 июня сообщалось о 917 новых случаях. 

От коронавируса в Украине вылечились уже 19 115 человек, а скончались 1 159.

Лидерами по количеству больных в Украине остаются Львовская, Закарпатская, Ровенская и Одесская области.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 57 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Всего в Киеве зафиксировали 5 037 случаев заболевания Covid-19. Выздоровели 1 563 человека. Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском, Шевченковском и Деснянском районах.

Напомним, в мире новым коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы уже более 10 миллионов человек.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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