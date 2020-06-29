Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области

За последние сутки больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской и Закарпатской областях. Об этом на брифинге 29 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 115, Ривненской области - 70, Закарпатской - 66", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки заболели 646 человек, из них 28 детей и 85 медработников. Были госпитализированы 164 человека.

Министр сообщил, что за последние сутки зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 93 пациента.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 43 628 человек. Из них 3 175 детей, а также 6 665 медработников.

При этом выздоровели 19 тыс. 27 человек, умерли - 1 тыс. 147 человек.

Также Степанов сообщил, что за предыдущие сутки было совершено 9 тыс.850 тестирований, из них 6 649 исследований методом ПЦР, а также 2 тыс. 201 методом ИФА.

Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19, тогда было зарегистрировано за сутки 917 новых случаев.