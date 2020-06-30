Пандемия: в мире умерло более 504 тысяч человек

По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 504,851 человек. В свою очередь, выздоровели 5,219,375 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).