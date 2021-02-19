Больше половины украинцев не хотят повторного похода Зеленского в президенты, - опрос

57,1% украинцев не поддерживают повторное выдвижение действующего президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах в 2024 году,

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного КМИС и центром "Социс" 11-16 февраля 2021 года, результаты которого обнародовали в пятницу, 19 февраля.

Согласно опросу, поддержали бы его выдвижение на второй срок 27,9% респондентов.

Еще 8,2% опрошенных заявили, что до следующих выборов президента еще много времени, а 6,7% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то 18,3% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 13,8% - за пятого президента Украины, лидера партии "Европейска солидарність" Петра Порошенко, 8,3% за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко, 8% за лидера партии "ОПЗЖ" Юрия Бойко.

Что касается отношения к Зеленскому в связи с его указом о блокировке телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", то у 58% опрошенных отношение не изменилось, у 20% отношение улучшилось, 17,4% стали хуже относиться к президенту, затруднились ответить 4,5% респондентов.

Исследование проводилось центрами "Социс" и КМИС по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей методом телефонного интервью CATI. Было опрошено 3000 респондентов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.