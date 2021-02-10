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Каждый пятый украинец даже не знает о санкциях против каналов Медведчука - свежий опрос

Каждый пятый украинец даже не знает о санкциях против каналов Медведчука - свежий опрос
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф

Большая часть украинцев позитивно воспринимает санкции внутри страны, если они защищают интересы Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-8 февраля.

Как указывают социологи, 78% украинцев в курсе о введении  Владимиром Зеленским в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов "112", "NewsOne" и "ZIK". Не знает лишь каждый пятый - 21%.

Такой поступок президента одобрило 49% респондентов против 41% тех кто против. Стоит отметить, на момент введения санкций, число сторонников идеи закрытия телеканалов составляло 42%, зато количество критиков такого решения было на уровне 47%. Кстати, среди тех опрошенных, которые знают о закрытии каналов, уровень его поддержки составляет 57%, а вот противников лишь 37%

Отметим,  72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% - скорее поддерживают). Зато в случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизма, уровень поддержки санкций против них возрастает до 85% (67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают).

Напомним, что "Телеграф" проводит в Telegram и свой опрос касательно поддержки санкций против каналов Медведчука:

Добавим, что рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 203

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Опрос, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, закрытие каналов.
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