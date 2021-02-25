"Слуга народ" плюс "Батькивщина": насколько вероятна коалиция и что за неё попросит Тимошенко

В Украине активно обсуждают вероятность переформатирования условного монобольшинства в реальную коалицию. И как возможных союзников Зе-команды всё чаще называют "Батькивщину". Даже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, допустил такой вариант.

Политический эксперт Денис Гороховский в комментарии "Телеграфу" поставил под сомнение подобный союз и объяснил свою позицию.

"Я бы не стал говорить о переформатировании монобольшинства в коалицию фракций. "Слуга народа" по ключевым голосованиям продолжает справляться собственными силами. Когда ситуации неоднозначные, ситуативно привлекаются мелкие фракции, группы партий, внефракционные депутаты, которые обеспечивают дополнительные голоса. Так что говорить о заинтересованности со стороны президентской фракции в полноценной коалиции не приходится", – считает Денис Гороховский.

Эксперт подчеркивает, что вариантов для союза с крупными фракциями у "слуг" не так много.

"С "Евросолидарностью" Порошенко коалиция невозможна априори, с ОПЗЖ Медведчука после введения санкций – тоже, – поясняет политолог. – Остается только "Батькивщина" Тимошенко. При этом, весьма логично, что Юлия Владимировна за свою поддержку будет просить особых преференций, в том числе посты в Кабинете министров, включая премьерский. А на такое нынешняя власть вряд ли пойдет, тем более что все помнят подобный печальный опыт президента Ющенко. Он назначил Тимошенко премьером, после чего она, получив контроль над исполнительной веткой власти, окончательно уничтожила рейтинг президента, не оставив шансов быть избранным второй раз".

К слову, вероятное объединение "Слуги народа" и "Батькивщины" - далеко не единственная интрига, происходящая под куполом, в Кабмине и на Банковой. О том, какие внутриполитические игры сейчас происходят в Украине, "Телеграфу" рассказал политолог Кирилл Сазонов.