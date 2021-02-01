После исключения Дубинского Арахамия заговорил о возможности создания коалиции с "Батькивщиной"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после исключения нардепа Александра Дубинского, допустил возможность создания коалиции с партией "Батькивщина".

Об этом он рассказал журналистам, после заседания фракции, пишет "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что коалиционных переговоров с главой "Батькивщины" пока не было, но "все возможно в стране".

Помимо того, Арахамия отметил, что "СН", будучи монобольшинством, в режиме коалиции никогда не работала, и это может быть непривычно.

"Но что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог", - сказал он.

Напомним, "Батькивщина" в ноябре 2019 года объявила о переходе в оппозицию к власти. Однако в январе 2021 года журналисты подловили Тимошенко на переписке с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

После этого она заявила, что готова вести переговоры "со всеми чиновниками без исключения, в том числе и при власти, для того, чтобы изменить ситуацию".