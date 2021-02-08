Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов

Может ли украинское государство выжить без олигархов? На что делать ставку в отношениях с Западом и Россией? Какие внутриполитические игры сейчас происходят в нашей стране? Об этом и не только "Телеграф" пообщался с политологом Кириллом Сазоновым.

Почему пропаганда не мешала Порошенко - трудно объяснить

- О чём говорит введение президентом Украины в действие решения СНБО о санкциях против Медведчука - Козака (телеканалы, самолеты и т.д.)?

- Мы видим процесс очищения украинского информационного пространства от российского влияния. Это касается и телеканалов, которые продвигали российские нарративы, и сомнительных телеграмм-каналов. Согласитесь, трудно представить себе Москву 1942 года, в которой свободно вещает радио Гебельса, где рассказывают, что с солдатами Вермахта всё не так однозначно - и вообще в СССР внутренний конфликт, а на улицах раздают бесплатную газету "Новости Рейха" с такими же тезисами.

Странно, что это случилось на седьмой год войны, уже при президенте Зеленском. Почему эта пропаганда с 2014 года не мешала Порошенко - трудно объяснить. Возможно, именно этот раздражитель был ему выгоден для мобилизации своего электората.

Но, на мой взгляд, это игры с огнем – слишком рискованно использовать такие вещи для внутриполитических целей. У Зеленского такой стратегии нет, потому он достаточно естественно реагирует на угрозы информационной безопасности Украины.

- Глава Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Зеленский – это первый президент Украины, который "показал на своем примере, что можно быть абсолютно отдаленным от финансовых групп, от так называемых олигархов"и строит "деолигархическую систему власти и, что уже сегодня это реальность нашей жизни". Насколько это утверждение соответствует действительности?

- Невозможно быть абсолютно отдаленным от тех, кто в серьезных масштабах влияет на жизнь государства и настроения избирателей. В какие-то давние времена абсолютной монархии такое могло быть, но не в Украине сегодня.

Слово олигархи имеет слишком яркий негативный оттенок и мешает трезво оценить ситуацию. Но если уйти от стереотипных терминов, то мы можем задать логичный вопрос – может ли демократически избранный президент не учитывать интересы крупнейших финансово-промышленных групп в стране? Это крупнейшие работодатели, от ситуации на их предприятиях зависит жизнь миллионов украинцев. Они же - крупнейшие налогоплательщики, от них зависит бюджет и всё, связанное с бюджетными расходами. То есть - это фактор, с которым необходимо считаться. Его невозможно вычеркнуть из нашей реальности.

Любому президенту придется выстраивать отношения с крупными игроками, тут важны принципы, на которых всё будет строиться. Хуже, когда президент сам хочет стать главным или даже единственным олигархом в стране.

У Офиса президента не хватит ресурсов бесконечно докупать голоса

- Активно муссируются слухи о вероятном переформатировании шаткого монобольшинства в коалицию ряда политсил. С кем, когда и на каких условиях «Слуга народа» может создать коалицию?

- Монобольшинство в настоящий момент существует исключительно формально. На практике, у Банковой нет большинства в Верховной Раде. И за каждое голосование приходится расплачиваться с привлеченными игроками.

Мы помним голосование за бюджет – без "Батькивщины" и "Довиры" голосов бы не было. Мы видим, как дважды провалили голосование за Юрия Витренко на пост вице-премьера. Даже после личной просьбы президента.

Так что коалиция Офису президента нужна. Но потенциальные партнеры ставят слишком жесткие условия – та же "Батькивщина" или "За Майбутне" хотят кресло премьера при таком сценарии. На это Банковая пока пойти не готова. Но и бесконечно докупать голоса не хватит никаких ресурсов. Потому что партнеры давно не берут деньгами, а в качестве расчета требуют кресла в системе исполнительной власти. Долго так продолжаться не может. Поэтому, очень похоже, у Зеленского скоро не останется вариантов, кроме внеочередных выборов Верховной Рады и формирования коалиции с новыми игроками. Это пугает многих на Банковой и в парламенте, но агония монобольшинства не может продолжаться вечно. Беспомощность президента в данном случае очень плохо сказывается на его рейтинге.

- Премьеру Шмыгалю давно прочат отставку. На фоне падения рейтингов "Слуги народа" и президента – явно нужно будет переводить на кого-то негатив, принимать какие-то кадровые решения. Когда и как могут переформатировать Кабмин?

- Премьер Денис Шмыгаль, в принципе, устраивает Банковую в качестве главы правительства без политических амбиций. Уникальная ситуация – в стране все знают фамилию президента, но половина не знает, кто у нас премьер. Но экономические результаты работы Кабмина трудно назвать успешными. Тарифы, борьба с пандемией, вакцинация – есть масса вопросов, по которым к правительству есть серьезные претензии. И это всё - при очень слабой стратегии коммуникации.

В результате именно премьер и Кабмин должны стать для Банковой громоотводом. Их обвинят во всех провалах и отправят в отставку на радость избирателям. Решение принято не вчера, но тут Офис президента столкнулся с проблемой, о которой мы говорили выше. Голоса за отставку правительства Шмыгаля есть уже сейчас. Но нет голосов за новый состав Кабмина. Плюс, новый премьер должен быть компетентным в экономике, чтобы исправлять ситуацию и выводить страну из кризиса.

На Банковой всерьез рассматривали вариант приглашения экс-премьера Гройсмана, при котором ВВП показывал рост. Но он отказался возглавлять правительство, которое без фракции в парламенте будет целиком зависеть от желаний Офиса президента. И поставил условие – внеочередные выборы, его фракция в коалиции - и уже тогда Кабмин. Банковая взяла паузу и сейчас пытается активно продвигать на этот пост технического Витренко. Две попытки провалились – голосов нет. Сейчас пытаются докупить депутатов и попробовать еще раз. Но это уже немного напоминает агонию.

Вероятно, Разумков видит себя следующим президентом

- Пустится ли спикер парламента Дмитрий Разумков, который всё чаще высказывает несогласие с «линией партии», в свободное политическое плаванье? Кто в таком случае может войти в его команду, а кто - проспонсировать? Когда и почему это может произойти?

- Разумков уже фактически находится в свободном плавании и строит самостоятельную политическую карьеру. Это заметно еще с середины осени, а выпуск на прошлой неделе собственного ролика стал просто официальной заявкой. Это лишний раз доказывает, что «наверху» всерьез готовятся к внеочередным выборам. Именно в парламент, потому что об отставке президента речь пока не идет.

Разумков вполне дозрел до своей фракции в Верховной Раде, а в «Слуге народа» есть целая группа депутатов, которые изначально ориентировались на него. И спикер не одинок в этих действиях. По опросам общественного мнения, большинство украинцев доверят больше всего президенту Зеленскому, а ему в спину дышат три политика – это как раз Разумков, Гройсман и Кличко (у того же Бойко или Порошенко рейтинг недоверия зашкаливает). Так что вполне логично, что эти люди выстраивают свои кампании, претендуя на серьезное место в украинской политике. А спонсоры появляются в процессе, как раз ориентируясь на рейтинги. Полагаю, что амбиции Разумкова даже выше лидера фракции. Вероятно, он видит себя следующим президентом.

Кремль тестирует "вакцину" от коронавируса на жителях ОРДЛО

- Бывший командир боевиков "ДНР", россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), захвативший Славянск, а потом перебравшийся в Донецк, заявил, что причина его возвращения в Россию в августе 2014 года касалась "военной и государственной тайны". При этом он обвинил в своем отъезде тогдашнего помощника президента России и куратора "Л-ДНР" Владислава Суркова. Есть ли шанс привлечь Гиркина к ответственности? Почему российские спецслужбы позволяют ему – пусть даже дозировано – откровенничать?

- Забытый всеми и оставшийся не у дел Гиркин всячески пытается привлечь к себе внимание и оказаться нужным в российской политике. Это их внутренние игры, к Украине они уже сегодня не имеют отношения. Привлечь его к ответственности достаточно просто, но для этого его нужно поймать, а он предусмотрительно не покидает Россию.

- В Донецке и Луганске заявили, что начали вакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник V". В РФ сперва не подтвердили поставки, потом, вроде бы, подтвердили… Что за игры ведет Кремль с этой вакцинацией?

- Фактически РФ ставит эксперимент и тестирует вакцину на жителях оккупированных территорий. Потому что в самой России желающих вколоть себе это сомнительное снадобье маловато. А ОРДЛО открывает широчайшие возможности. Можно тестировать и вести двойную статистику. Реальную - для собственного понимания и "официальную", которую показывать всем. Посторонних нет, критики не будет, врачи будут молчать, нелояльные журналисты отсутствуют по определению, населению жаловаться некуда. Для недовольных – подвал. Руки развязаны для любых экспериментов.

- В ОРДЛО с 1 февраля повышены коммунальные тарифы. Есть информация, что оттуда ушел Внешторгсервис, а крупные предприятия становятся теперь "государственными". О чём говорят эти процессы?

- Содержание ОРДЛО в условиях санкционного давления для Кремля становится всё более неприятной обязанностью. А поскольку Украина отказывается взваливать этот груз на свои плечи и на российских условиях – Кремль вынужден оптимизировать процессы и экономить.

- Беглый СБУшник Дмитрий Нескоромный перенес анонсированную ранее пресс-конференцию, на которой обещает громкие разоблачения «клоун-труппы Баканова» (надо понимать, главы СБУ – Баканова), со 2 на 10 февраля. С чем это может быть связано? Кто и как с помощью Нескоромного хочет ударить по СБУ, а возможно и по Офису президента?

- В настоящий момент Нескоромный фактически шантажирует Банковую своей пресс-конференцией. Судя по постоянным переносам «откровений», пока договориться не получилось, но и окно возможностей не закрыто. Если Нескоромный даст полный расклад по коррупционным схемам в СБУ – это будет удар по Баканову в первую очередь и косвенно по президенту. Не смертельный, но удар. С другой стороны, сам Нескоромный в этот момент перестанет представлять какую-то ценность, разве что в качестве недорогого свидетеля обвинения. Потому он торгуется.

Деньги в Европе любят больше, чем демократические ценности

- Почему не удается выбить российскую делегацию из ПАСЕ, куда она сумела вернуться после некоторого перерыва? О чём это говорит?

- Европейская бюрократия и бизнес любят деньги. Любят взносы РФ в международные организации, любят делать бизнес с российскими поставщиками нефти и газа. Демократические ценности они тоже любят, но не так сильно, как деньги. Это важно понимать при выстраивании отношений с условным Западом. Интересы бизнеса всегда важнее красивых слов о правах человека и демократии. Это касается не только ПАСЕ, но и "Северного потока-2", поставок германских энергоблоков в Крым и работы филиалов европейских компаний в РФ. Мир циничен - и бесполезно игнорировать этот факт. Вообще игнорировать реальность обходится очень дорого. Из всех видов роскоши "розовые очки" - самая дорогая.

- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что США в Нормандский формат не дадут допустить россияне. Но не исключает, что США могут присоединиться к переговорам по Донбассу в другом формате. Что это может быть за формат?

- Да, позиция России по Нормандскому формату однозначна – Кремль не хочет там видеть США или Великобританию. Что вполне логично, так как в Москве не хотят усиливать лагерь своих противников. До последнего времени Вашингтон это устраивало, потому что США могут вести прямые переговоры с Москвой и вводить санкции самостоятельно. То есть, для них нет критической необходимости входить в Нормандский формат для участия в процессе. Америка и без того влияет на ситуацию. И Великобритания не отстает по санкционному давлению. Так что эти форматы и процессы уже давно запущены.