Будни "русского мира": в ОРДЛО взвинтили цены на коммуналку

Февраль добавил немало "приятных" новшеств жителям оккупированных регионов Украины. На этот раз в виде резкого повышения тарифов ЖКХ.

Об этом в своем Telegram-канале озвучил представитель Донецка в ТКГ по Донбассу, журналист и блогер Денис Казанский.

"Местные жители в шоке. В условиях нищеты платить по новым тарифам будет очень тяжело. Низкие цены на коммуналку долгое время оставались главным козырем формирований ЛДНР. Мол, да, у нас все плохо, но зато цены на коммуналку низкие. Теперь нивелируется и этот довод", отметил блогер.

Казанский упомянул и про стандартную пропаганду россиян о борьбе с олигархами, что в «ДНР их нет потому и тарифы низкие, в отличие от Украины, порабощенной капиталистами в лице Сороса». Но как видим, капитал дотянул свои щупальца и до ОРДЛО.

Также на оккупированной части Донецкой области 1 февраля подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Плата за водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов должны повысилась на 20 %, а электроэнергия — на 30%, газ – на 16%, отопление – на 13%, а водоотведение – на 11%.

Таким образом тариф на электроэнергию при потреблении до 150 кВт⋅ч равен 1,04 руб. (0,38 гривны) за 1 кВт/ч, от 150 до 800 кВт/ч – 1,42 руб. (0,52 гривны), а свыше 800 кВт/ч – 2,85 (1,05 гривны). Водоснабжение до 15,26 руб. (5,64) за 1 куб. м; водоотведение — 9,84 руб./куб. м (3,63 гривны); отопление – 10,4 руб (3,84 грн.).

Отметим, на оккупированном Донбассе стартовала вакцинация от коронавируса. "Минздрав" боевиков ОРДЛО начал вакцинацию жителей от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".