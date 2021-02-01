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Понедельник, 01.02.2021
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На оккупированном Донбассе стартовала вакцинация от коронавируса: первые фото

На оккупированном Донбассе стартовала вакцинация от коронавируса: первые фото
15:52 Сегодня Телеграф

"Минздрав" боевиков ОРДО начал вакцинацию жителей от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщается в Telegram-канале "WarGonzo", где публикуют первые фото процесса вакцинации.

На фото можно увидеть ампулы с вакциной и женщину, которой делают прививку.

В ОРДЛО началась вакцинация от коронавируса

Отметим, ранее директор "Восточная Правозащитная Группа" Вера Ястребова в Facebook сообщала, что в феврале в ОРДЛО должны были поставить 35 тысяч ампул с вакциной "Спутник V". При этом как отмечала волонтер, в частности, боевики группировки ДНР собираются устроить настоящую пиар-акцию из вакцинации населения на оккупированной части Донецкой области. Также правозащитница напомнила, что данная вакцина опасна для категории людей старше 60 лет, хотя в списках на вакцинацию, которые уже давно составлены, в ОРДЛО пожилые люди присутствуют.

Как сообщал "Телеграф", в оккупированном Россией Крыму военнослужащий-срочник попал в реанимацию после обязательной прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Фото, Коронавирус, ОРДЛО, Covid-19, Спутник-V.
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