На оккупированном Донбассе стартовала вакцинация от коронавируса: первые фото

"Минздрав" боевиков ОРДО начал вакцинацию жителей от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщается в Telegram-канале "WarGonzo", где публикуют первые фото процесса вакцинации.

На фото можно увидеть ампулы с вакциной и женщину, которой делают прививку.

Отметим, ранее директор "Восточная Правозащитная Группа" Вера Ястребова в Facebook сообщала, что в феврале в ОРДЛО должны были поставить 35 тысяч ампул с вакциной "Спутник V". При этом как отмечала волонтер, в частности, боевики группировки ДНР собираются устроить настоящую пиар-акцию из вакцинации населения на оккупированной части Донецкой области. Также правозащитница напомнила, что данная вакцина опасна для категории людей старше 60 лет, хотя в списках на вакцинацию, которые уже давно составлены, в ОРДЛО пожилые люди присутствуют.

Как сообщал "Телеграф", в оккупированном Россией Крыму военнослужащий-срочник попал в реанимацию после обязательной прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".