Оккупанты начинают вакцинацию "Спутником" на Донбассе: Россия поставки отрицает

"Минздрав" боевиков ОРДО заявил о начале вакцинации жителей Донецка от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

Такое сообщение появилось на ресурсе оккупантов "ДАН".

"Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк", - сообщили в т.н. "Минздраве".

По заявлениям боевиков вакцинация будет бесплатной, а в первую очередь прививки получат люди из повышенной группы риска.

Впрочем, в Российском фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается поставками "Спутника", заявление боевиков восприняли с недоумением.

Как сообщает ТАСС, представители РФПИ отметили, что не имеют никакой информации об осуществлении поставок вакцин на территорию ОРДЛО.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск", - подчеркнули в Фонде.

Как сообщалось ранее, представитель Украины от ОРДЛО в ТКГ ранее сообщал, что Россия намерена побыстрее передать Донбасс Украине, но до этого попытается сократить число "неблагонадежных" жителей, в том числе и посредством уменьшением его численности.