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Кремль определился с будущим Донбасса: что показал форум пропагандистов в Донецке

Кремль определился с будущим Донбасса: что показал форум пропагандистов в Донецке
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф

Россия не намерена присоединять Донбасс напрямую, однако будет интегрировать его культурно и этнически. 

Такое мнение высказал представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш комментируя итоги "форума "Русский Донбасс". 

"Он интересен в том плане, что обозначил две четкие тенденции. Первая – Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая – Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", - написал он в Фейсбук. 

По его мнению, РФ начнет сначала поголовно раздавать паспорта псевдореспублик, а затем и свои. Также будет разрывать связи населения с Украиной, уменьшать численность населения  и вытеснять всех "неблагонадежных". 

Помимо того, на оккупированных территориях будет создаваться идеологически и этнически монолитный "русский народ Донбасса".  

"То есть, если на сегодня тезисы Кремля о "внутриукраинском конфликте" вызывают только улыбку, поскольку для внутреннего конфликта нет ни национальной, ни религиозной, ни какой-либо другой почвы, то сейчас под этот тезис создается "научная" и фактическая основа – население региона позиционируют как некий, отдельный от украинского, "русский народ Донбасса", - написал Гармаш, добавив, что под эти цели фальсифицируется даже недавняя история. 

"Новороссия 2.0": зачем Путин отправил Симоньян в Донецк и чем ответить Украине

Как сообщалось ранее,  на "форум" оккупантов из России прислали пропагандистку Кремля Маргариту Симоньян

Во время своего выступления она призвала "Россию-матушку" забрать "Донбасс домой".

Впрочем, в МИД РФ заявления Симоньян назвали "личным мнением"

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Россия, Донбасс, Сергей Гармаш.
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