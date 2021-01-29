Кремль определился с будущим Донбасса: что показал форум пропагандистов в Донецке

Россия не намерена присоединять Донбасс напрямую, однако будет интегрировать его культурно и этнически.

Такое мнение высказал представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш комментируя итоги "форума "Русский Донбасс".

"Он интересен в том плане, что обозначил две четкие тенденции. Первая – Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая – Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", - написал он в Фейсбук.

По его мнению, РФ начнет сначала поголовно раздавать паспорта псевдореспублик, а затем и свои. Также будет разрывать связи населения с Украиной, уменьшать численность населения и вытеснять всех "неблагонадежных".

Помимо того, на оккупированных территориях будет создаваться идеологически и этнически монолитный "русский народ Донбасса".

"То есть, если на сегодня тезисы Кремля о "внутриукраинском конфликте" вызывают только улыбку, поскольку для внутреннего конфликта нет ни национальной, ни религиозной, ни какой-либо другой почвы, то сейчас под этот тезис создается "научная" и фактическая основа – население региона позиционируют как некий, отдельный от украинского, "русский народ Донбасса", - написал Гармаш, добавив, что под эти цели фальсифицируется даже недавняя история.

Как сообщалось ранее, на "форум" оккупантов из России прислали пропагандистку Кремля Маргариту Симоньян.

Во время своего выступления она призвала "Россию-матушку" забрать "Донбасс домой".

Впрочем, в МИД РФ заявления Симоньян назвали "личным мнением".