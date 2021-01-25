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У жены и детей российское гражданство: Бутусов рассказал о новом повороте в деле СБУшника Нескоромного

У жены и детей российское гражданство: Бутусов рассказал о новом повороте в деле СБУшника Нескоромного
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф

Служба безопасности и Генеральная прокуратура выдвинули подозрение полковнику СБУ Дмитрию Нескоромному, которого подозревают в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщил в Facebook  журналист Юрий Бутусов.

"Подозрение выписано 23 января, но до сих пор не вручено Нескоромному, его местонахождение правоохранительными органами пока не установлено", - написал он, отмечая, что по данным следствия и по его данным Нескоромный все же находится в Украине и его разыскивают.

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При этом журналист заверил, что информация Telegram-канала, который якобы открыл Нескоромный, о том, что он якобы выехал в Германию не соответствует действительности.

"На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза побега существует только в этом направлении. Нескоромный - родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку в ходе войны неоднократно отказывался выезжать на фронт", - добавил Бутусов.

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В тоже время, по его словам, этот не помешало Нескоромному во время войны на Донбассе сделать блестящую карьеру. Так, в июле 2019 года Нескоромный был назначен на пост зампреда СБУ, а в ноябре 2019 года он был назначен президентом Владимиром Зеленским на второй по значимости пост в СБУ - первый заместитель главы СБУ - начальник главного управления по борьбе с коррупцией.

"Его жена Нателла, гражданка Российской федерации, также источники утверждают, что российское гражданство имеют и трое детей в этой семье. У них значительное количество родственников в РФ", - резюмировал Бутусов.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, какую сумму организатор предложил за убийство бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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СБУ, Андрей Наумов, Дмитрий Нескоромный.
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