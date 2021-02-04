Ахметов и Коломойский поделят между собой Кабмин: кто заменит Шмыгаля в кресле премьера

В Украине новым премьер-министром может стать малоизвестная фигура, которая устроит прежде всего бизнесмена Рината Ахметова и олигарха Игоря Коломойского, которые вероятно "поделят" между собой Кабмин.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

Вероятнее всего без консенсуса олигархов нового главу Кабмина, назначить не получится. "Понятно, что Ахметова устраивает "его" Шмыгаль. Но многих других он не устраивает", - отмечает эксперт.

В то же время, на пост следующего премьера уже назвываются такие кандидатуры как Кирилл Тимошенко, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков и Кира Рудык, но Бобыренко считает, что у них мало шансов.

А потому, резюмирует он, новым премьером может стать малоизвестная фигура (как Шмыгаль год назад), которая устроит, прежде всего, Ахметова и (или) Коломойского. "Они поделят между собой Кабмин", - уверен эксперт.

"И их совершенно не интересует социально-гуманитарный блок, который отдадут на откуп Офису президента. Им важны премьер, вице-премьер, а также экономико-финансовый и энергетический блок", – подчеркивает Виктор Бобыренко.

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