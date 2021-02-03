Будут искать "стрелочников": эксперт спрогнозировал окончательный обвал рейтинга Зеленского в феврале

Ситуация с тарифами окончательно обрушила рейтинги президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства будет искать "крайнего" в этом вопросе и им рискует стать премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"После того, как за Юрия Витренко во второй раз не проголосовали как за министра энергетики, которого некоторые видели как его ступень к премьерству, стало ясно, что ставка на него как на относительно независимого, технического кандидата, не сработала. И что без консенсуса олигархов нового главу Кабмина, похоже, не назначить", - объяснил эксперт.

По словам Бобыренко в то время как бизнесмена Рината Ахметова устраивает "его" Шмыгаль, многих других он не устраивает.

"Ну, а ситуация с тарифами окончательно обрушила рейтинги власти. Последние соцопросы это ясно продемонстрировали. И это еще люди не видели платежек за январь", - отметил политический эксперт.

При этом, Зеленский будет переводить стрелки. "Типа, не он же виноват. А "стрелочником" назначат Шмыгаля. Думаю, недолго осталось ждать. Так что – тема нового премьера, действительно, стоит на повестке дня", – подчеркнул Виктор Бобыренко.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Зеленский готовится менять Шмыгаля: кого посадят в кресло премьера.